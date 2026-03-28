女優の長谷川京子（47）が、28日放送のフジテレビ系「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演し、芸能界デビューのきっかけを語った。ファッション誌「CanCam」の専属モデルを務めて脚光を浴び、その後は藤原紀香らを輩出した格闘技情報番組「SRS」などに出演。女優としても活躍し、06年のTBS系ドラマ「おいしいプロポーズ」で初主演した。「中学の3年生くらいの時、遠縁の方が事務所の社長をしていまして、法事か何かでお会