「ＤｅＮＡ−ヤクルト」（２８日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・入江大生投手が先発し、４回５安打４失点、３四死球で降板した。初回は３者凡退に抑えたものの、二回に２死走者なしから橋本に四球を与えると、伊藤に中前打、投手の山野に適時内野安打を許し、１点を先制された。その裏に味方打線が同点に追い付くも、三回、３本の長短打や四球も絡み３点を失い、この回限りで降板した。毎回の６奪三振をマークしたものの、不