お笑いコンビ・キャイ〜ンの天野ひろゆきが２８日、都内で自身が監修したレトルトカレー３品の発売記念イベントを開催。相方・ウド鈴木が乱入し、会場からは拍手が巻き起こった。天野が商品の説明を終えると、一般客に扮（ふん）したカツラ姿のウドが「天野くん会いたかったよ〜！」とサプライズで登場。「本当に知らなかったよ！」と天野は大笑いで迎えた。ウドは、牛・豚・鶏の３種類のカレーを試食すると、「牛骨のうまみ