お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が27日に自身のアメブロを更新。長男・誠希千くんが通うバスケットボールスクールの親子大会に参加したことを報告した。【映像】南明奈、「濱口くんに似てる」3歳長男とディズニーランドを満喫この日、小原は「バスケットスクールにて親子バスケット大会がありました」と報告し、自身は見学に徹し「旦那さんが練習から参加！」と夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木が参加した