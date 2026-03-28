山時聡真（20）、菅野美穂（48）が28日、ダブル主演映画「90メートル」（中川駿監督）公開記念舞台あいさつを都内で行った。作品の旅立ちを祝し、菅野が山時に卒業証書を授与。「頑張ったねー！えらいえらい」と頭をなで回し、親子役の絆をうかがわせる一幕があった。人生の岐路に立つ息子と、難病を抱えながらわが子を思う母の絆の物語。山時は「この作品は僕が10代最後に撮った映画。あの時しか演じられなかった作品でかけがえ