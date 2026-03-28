◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年3月28日東京D）阪神の佐藤輝明内野手（27）が28日の巨人戦で今季初安打を記録した。この日は「4番・三塁」で先発出場。6回1死で迎えた第3打席に右翼への二塁打。前日の4打席とこの日の2打席目までは沈黙していた大砲が待望のHランプを灯した。さらに1点優勢の8回1死二塁の好機では今季初タイムリーとなる右前打。追加点が奪えない展開の中で価値ある1点をもぎ取って、先発で力投する高橋