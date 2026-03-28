元ギャルママモデルの日菜あこが27日に自身のアメブロを更新。静岡県熱海市で堪能したスイーツを紹介した。【映像】山田花子、落ち着く味の手作り弁当を披露この日、日菜は「熱海の商店街にあるヨーグルトがめちゃ美味しかった」と報告し「濃厚水切りヨーグルト」の写真を公開。「もっちりもちもちでめちゃ濃厚 味もめっちゃ美味しかった!!」と絶賛した。続けて、娘が食べたという「フレッシュヨーグルト」についても「これ