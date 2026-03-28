ＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」が２０日に放送され、くりぃむしちゅー・有田哲平がＭＣを務めた。この日は、フットボールアワー・後藤輝基、＝ＬＯＶＥ・大谷映美里をゲストに東京・浅草のグルメを満喫した。後藤は若手時代を振り返り「いやいや、だってそれこそタレントさん、女の子のタレントさんとかも大変そうやったもん。バラドルとか言われてる時代の」と９０年代後半に全盛期を迎えたバラドルに言及。「収録