菅井友香（30）中村ゆりか（29）が28日、都内で行われた、ダブル主演映画「チェイサーゲームW水魚の交わり」（太田勇監督、5月15日公開）の完成報告イベントに出席した。女性たちの恋愛を描いた物語で、ドラマシリーズからの映画化。菅井は「映画化というのは本当に驚きました。うれしいし、頑張りたいし、すごく応えたいなという勝負の作品だと思って、とても気合が入りました」。中村は「またこの世界観に戻ってこられるのが、