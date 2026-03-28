犬のことを見つめ続けてはいけない理由 1.威嚇のサインとして受け取られてしまうことがあるため 犬のことを見つめ続けてはいけないのは、威嚇のサインとして受け取られてしまうことがあるためです。 犬にとって、見つめ続けるということには、相手に対して明確な意思を伝える、という重要な役割があります。 犬同士であれば、見つめ続けることには、威嚇・挑発・敵意などの意味が込められていることがあります。 もしも人間