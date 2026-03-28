原因は「調査中」2026年3月23日、アメリカ・ニューヨークのラガーディア空港で、モントリオール発ラガーディア行きのエア・カナダ・エクスプレスAC8646便（ジャズ・アビエーション運航）が、空港の消防車と激突しました。NTSB（米国運輸安全委員会）の公式YouTubeアカウントが、事故現場を上空より鮮明に映した動画を公開。凄惨な現場が明らかになっています。【動画】えっ…これが「悪夢の衝突事故現場」鮮明な現場の全貌です