エアソウルは、米子〜ソウル/仁川線を3月29日から減便する。現在は1日1往復を運航しており、これを月・水・木・金・日曜の週5往復とする。機材はエアバスA321型機を使用する。エアソウルは、「保有する機材繰りを踏まえ、利用客の利便性を考慮し慎重に運航スケジュールを検討した結果」としている。平井伸治知事は、「機材繰りとはいえ過去最高の好調な搭乗を実現できていただけに、週5便に戻ることは残念だが、心機一転精力的に山