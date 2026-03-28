ヴァンフォーレ甲府は３月28日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第８節で、RB大宮アルディージャとホームで対戦した。この一戦で、今季にファジアーノ岡山から期限付き移籍で加入した太田龍之介が、際立つ活躍を見せた。14分にドリブルシュートで先制点を決めた太田が、43分にド派手な一発をぶち込む。ペナルティアーク付近で、相手のパスミスに反応。そのまま右足を思い切り振り抜く。強烈なミドルシュートで豪快