Jリーグは３月28日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第５節のFC町田ゼルビア対川崎フロンターレを町田GIONスタジアムで開催した。アジア・チャンピオンズリーグエリートに参戦中の町田がラウンド16に進出したため、日程が変更され、この時期に行なわれた試合は、立ち上がりから川崎が前から積極的に攻撃に出る展開に。ホームの町田は堅守を発揮し、最後の局面で相手に自由を与えず。逆に速攻では人数をかけて川崎のゴ