大谷、フリーマン、ベッツのMVPトリオを筆頭に、スターが居並ぶドジャース。そのラインナップに穴は見られない(C)Getty Images圧倒的な打力が異彩を放っている。現地時間3月27日に行われたダイヤモンドバックス戦で、ドジャースは5-4と勝利。注目された大谷翔平は3打数ノーヒットに終わったが、8-2で制していた前日に続き、開幕連勝スタートを切った。【動画】大谷翔平がチームメイトに送った贈り物…開幕戦前に粋な計らいここ