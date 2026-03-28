◇パ・リーグ日本ハム４―６ソフトバンク（2026年3月28日みずほペイペイD）日本ハムは2試合連続の逆転負け。開幕5連敗した2022年シーズン以来の開幕連敗スタートとなった。3回までパーフェクト投球の先発・達が5回につかまり、5失点KO。逆転を許した。8回は1死満塁と反撃ののろしを上げたが、カストロは左飛。ここで新庄監督は田宮に代えて清水優を代打に送ったが、初球を打って中飛に終わった。9回はレイエスの適時