「鳥貴族」を展開する株式会社エターナルホスピタリティグループの大倉忠司社長CEOが、あす29日放送のテレビ大阪『関西リーダー列伝』（後2：00）に登場する。【写真】「鳥貴族」第一号店を復刻した店、大倉忠司社長が焼き場に立つ様子も大阪・関西の未来を変えるリーダーに焦点を当て、知られざる過去をドラマ化し、現在進行形の挑戦も徹底取材する番組。放送開始5周年を迎え、今回は福澤朗とナジャ・グランディーバがスタジ