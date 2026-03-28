元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が、27日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。別荘がある湯河原で異例の大雪に遭遇したことを明かした。一茂は湯河原で撮影した大雪の道路の写真を紹介し「普段絶対こんなに雪降らない」と語った。「これね、大雪が降ったじゃないですか。土曜日に用事が夜あって、日曜日に（別荘に）泊まって、日曜に帰らなきゃいけなかったの、午前中に」と、用事のため、