タレントの大久保佳代子が番組で放った「独身女性芸人は全員性格が悪い」という指摘。しかし、婚活のプロであるライターの仁科友里さんは「性格と結婚に因果関係はない」と言う。バービーや安藤なつら人気芸人の事例から見えてくる、令和の結婚において重視される「メリット」の正体と、変化する男女のパワーバランスを仁科さんが考察する。【写真】「もとのほうがよかった」辛辣な意見もあるゆめっちの“鼻整形”3月16日放送