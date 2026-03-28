御嶽山噴火災害の慰霊碑と山頂に向かって黙とうする気象庁の野村竜一長官（手前）＝28日午後、長野県王滝村気象庁の野村竜一長官は28日、戦後最悪となる死者58人、行方不明者5人を出した2014年の御嶽山噴火災害の慰霊碑（長野県王滝村）を訪れ献花した。慰霊碑と御嶽山山頂に向かって黙とうし「火山防災の強化に取り組む」と誓った。17年の慰霊碑完成以後、現役長官が公的に訪れるのは初めて。御嶽山は14年9月27日に噴火。遺族