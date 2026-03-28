◇プロ野球セ・リーグ広島−中日(28日、マツダスタジアム)中日のドラフト2位ルーキー櫻井頼之介投手が堂々たるデビューをみせました。開幕2戦目を託された22歳右腕は、立ち上がりから3者凡退。2回は先頭打者に安打を許しますが、ファビアン選手、菊池涼介選手、坂倉将吾選手と140キロ台後半のストレートに変化球を交えて、3者連続三振。その後も快調に飛ばし、6回まで2安打、無四球、無失点に抑えます。しかし援護がないまま迎え