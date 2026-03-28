アイドルグループ、アップアップガールズ（仮）の青柳佑芽（24）が27日夜、自身のXを更新。単位が足りず大学を卒業できなかったことを「土下座写真」とともに報告した。青柳は「【ご報告】青柳佑芽、このたび大学を卒業できませんでした」と書き出し、床に両ひざをついて土下座をしている異例のショットを添付。「卒業論文は合格しましたが、単位が4単位足りずでした！！！半年後に必ず！卒業します！！！！！！！応援してくだ