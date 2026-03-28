◇プロ野球 巨人-阪神(28日、東京ドーム)阪神が8回表に主砲・佐藤輝明選手の一打で巨人を突き放す追加点を挙げました。初回に先制した阪神は、先発の郄橋遥人投手が7回まで無失点と好投します。一方、阪神打線も巨人の投手陣に苦戦し、追加点を奪えません。すると1-0とリードした8回に打線がつながります。中野拓夢選手がこの日3本目のヒットとなる2塁打を放つと、1死となり4番の佐藤選手がパワフルなスイングでライト前ヒッ