25年1月末に解散したロックバンド「the pillows」の公式Xが28日、ドラマーの佐藤シンイチロウさんが食道がんで亡くなったと発表した。61歳だった。株式会社バッド・ミュージック・グループ音楽出版名義で声明を発表。「ドラム佐藤シンイチロウが、加療中のところ、3月23日に食道がんにより逝去いたしました」とした上で「既にご親族のみで葬儀を執り行いましたことをご報告させて頂きます」とした。佐藤さんは茨城県出身で駒大卒。