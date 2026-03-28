日本で暮らすなら東京か地方のどちらがいいのか。2ちゃんねる創設者のひろゆきさんは「東京か田舎かの二択で考えるから結論が出ない。固定費もかからず、利便性も高い『いいとこ取り』の方法がある」という――。※本稿は、ひろゆき『人生の正体 生きること、死ぬこと』（徳間書店）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／maroke※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／maroke■息を吸うだけでお金がかかる東京東京の