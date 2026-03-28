老化の起こるメカニズムは何か。同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターの米井嘉一さんは「最新の研究で細胞の年齢を計測しようと『メチル化年齢』を計測すると、100歳以上の百寿者に近づくほど、暦年齢よりメチル化年齢が若かった。また、糖尿病患者のほうが早く老化することもわかっていて、病的な老化の正体は糖化だといえる」という――。※本稿は、米井嘉一『糖と脂で体は壊れる 疲労、病気、老化の原因「糖