完璧主義を手放すにはどうすればいいか。元結不動密蔵院住職の名取芳彦さんは「完璧を目指す人は、危機管理がしっかりしているが、人生全般や日常レベルでそれを目指すと心身ともに疲れてしまう。完璧を目指しても必ずどこかに隙間はあることを知るといい」という――。※本稿は、名取芳彦『グズを直す本』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Jirapong Manustrong※写真はイメージです - 写真＝iStock.com