老化を防止するために、食事はどのくらい摂るといいか。医師の牧田善二さんは「老化を食い止めるためには、なるべく血糖値を上げないようにすることが大切だ。体重が多めの人は、ごはんをまったく食べない日があってもいい」という――。※本稿は、牧田善二『脳と体が老けない人の食べ方』（新星出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／west※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／west■ご飯を一食抜くといい