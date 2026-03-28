気合いを入れて挑んだデートでオシャレや容姿を褒められたら、ソツなく切り返して雰囲気を盛り上げていきたいものです。そこで今回は、10代から20代の独身男性187名に聞いたアンケートを参考に「デートで『今日、かわいいね』と褒められたときの返し方９パターン」をご紹介します。【１】「ありがとう」と言って、男性の手をギュッと握る「好きな女の子なら…積極的に来て欲しいかも」（20代男性）というように、すでにいい感じの