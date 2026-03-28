◇明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第８節札幌１―１（ＰＫ４−２）藤枝（２８日・藤枝サ）Ｊ２藤枝はホームで札幌と対戦し、１―１からのＰＫ戦で敗れた。今季Ｊリーグで初めて指揮を執る元日本代表ＤＦ槙野智章監督は、自身の連勝記録を５に伸ばすことができなかった。前半ともにスコアレスで折り返すと、試合が動いたのは後半１２分、中盤でのパスカットから札幌のＦＷ原康介（２０）に決められ、先制を許した。しかし