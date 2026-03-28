◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第５節町田１―１（３―１）川崎（２８日・町田ＧＩＯＮスタジアム）町田はＰＫ戦の末にホームで川崎に勝利した。町田は川崎に過去３戦白星がなく、２４年のホームでの一戦は雨の中で４失点、昨年の敵地での一戦は黒田剛監督の就任以降ワーストの５失点を喫するなど、苦戦を強いられてきた。そんな相手に前半４１分、先制に成功する。ＦＷ相馬勇紀が左クロスをゴール前に送ると、ＦＷエリキ