あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「マチネとソワレ」の略語は？「マチネとソワレ」の略語はなんでしょうか？2つのフランス語を組みあわせた略語です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「マチソワ」でした！「マチソワ」とは、「マチネとソワレ」を略した言葉。昼公演のことを「マチ