◆パ・リーグソフトバンク６―４日本ハム（２８日・みずほＰａｙＰａｙ）日本ハムが２戦連続で序盤のリードを守れず、ペイペイＤで３連敗を喫した２２年以来の開幕連敗スタートとなった。２回、開幕スタメンを逃した野村が、ソフトバンク先発・松本晴のスライダーを捉える先制の左越えソロ。さらに４回には、同じく初スタメンの新外国人カストロが、来日１号となる左越えソロを放ち、リードを２点に広げた。３回までパーフ