◆パ・リーグソフトバンク６―４日本ハム（２８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが５回に一挙５得点を奪い、逆転勝ちした。これで２連勝とし、日本ハムとの開幕カードに勝ち越した。初の開幕ローテ入りを果たした松本晴が、先発のマウンドに上がった。初回１死から清宮幸に死球を与えたが、レイエスを三ゴロ併殺打に仕留めて無失点。２回２死から野村、４回２死からカストロにソロを被弾して２点を失ったが、粘り強い