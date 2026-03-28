◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第８節藤枝１―１（ＰＫ２―４）札幌（２８日・藤枝サ）Ｊ２札幌がＪ２藤枝に１―１からのＰＫ戦を４―２で制し、今季初の３連勝を飾った。国際ＡマッチウィークのためＭＦスパチョークがタイ代表、ＦＷティラパットがタイＵ―２３代表、ＦＷバカヨコがシエラレオネ代表に招集され不在。スタメンは前節（２１日）の甲府戦（１〇０）から３人が入れ替わり、１トップのＦＷ大森真吾、左ＭＦ