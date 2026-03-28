鳥取県の平井伸治知事が「おばさん」発言をしたことが騒動に。その後、発言を撤回することになった。平井知事は「おじさんがいいなら、おばさんだっていいのではないか」とも語ったが、そもそも年を重ねた女性を「おばさん」と称することは何が問題なのか？ コラムニストの石原壮一郎さんが解説する。＊＊＊たとえば、駅や町中で前を歩いている50代ぐらいの女性が何かを落としたときに、「おばさん、落ちましたよ」と声