"転落劇"が注目を集めている--元タレントの坂口杏里容疑者（35）が3月17日、八王子市内のコンビニエンスストアでサンドイッチ1個を万引きしたとして、窃盗容疑で逮捕された。全国紙社会部記者が語る。【写真を見る】逮捕直前期、激変していたふっくら姿の杏里容疑者。目元がよく似ている母・良子さん「彼女が盗んだのは300円ほどのサンドイッチ。周囲を気にすることなく堂々と盗ったため、店の従業員にその場で通報され、現行犯逮