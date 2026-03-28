◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・山川穂高内野手が、８回無死で２戦連発となるソロを放った。３点リードの８回、先頭で打席に立つとカウント２―１から真ん中付近のスプリットを強振した。打球は高々と舞い上がり、左翼テラス席へ着弾。２７日の開幕戦に続く今季第２号を運び、４点リードに広げた。