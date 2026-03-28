2025年に解散した3人組ロックバンド・the pillowsでドラムを担当していた佐藤シンイチロウさんが23日に亡くなったことが、バンドの公式サイトで発表されました。61歳でした。公式サイトでは「ドラム 佐藤シンイチロウが、加療中のところ、3月23日に食道がんにより逝去いたしました」と報告。「佐藤シンイチロウの音楽活動を彩り豊かなものにして下さった皆様に、心より感謝申し上げます」と伝えています。the pillowsは、ボーカル