◇明治安田J1百年構想リーグ第5節町田1―1（PK3―1）川崎F（2026年3月28日町田GIONスタジアム）アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）参戦の関係で未消化だった東地区第5節1試合が行われ、町田は川崎Fと1―1からPK戦の末に制した。町田は前半41分、FW相馬が左ポケットから浮き球クロスを送り、ペナルティーエリア中央のFWエリキが右足で先制弾をもぎ取った。だが、0―1の後半14分に相手FWエリソンに同点ゴ