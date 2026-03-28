俳優の藤原紀香（５４）が２８日、大阪府吹田市の関西大千里山キャンパスを訪問。４月から同大の客員教授となるが、就任前に学生と交流。積極的なスキンシップで、早くも学生のハートをつかんだ。ピンクのジャケット、ジーンズ姿で登場した藤原は、教室に入るなり学生全員と握手。記念撮影では、学園ドラマのように肩を組んだ。インドネシアで児童支援のボランティア活動を行った同大人間健康学部の学生のプレゼンテーションに