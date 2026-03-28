◇第53回社会人・東京六大学対抗戦（スポニチ後援）明大―NTT東日本（2026年3月28日神宮）NTT東日本と対戦した明大は、ベンチ入り唯一の1年生ルーキー・為永皓（横浜）が8番DHでスタメン出場。初打席となった2回には左前に神宮初安打を放った。横浜時代は攻守で活躍して選抜大会優勝に貢献。U―18高校日本代表にも選ばれた逸材。2打席目は一ゴロに倒れ代打を送られたが、春のリーグ戦ベンチ入りへ戸塚俊美監督へバットで