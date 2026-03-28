電子商取引協定案の主な内容【ヤウンデ共同】カメルーンの首都ヤウンデで開かれている世界貿易機関（WTO）閣僚会議が28日、協議3日目を迎えた。国境を越えた音楽や映画など電子データの取引に対する関税禁止などを議論。日本などの有志国は、関税の恒久的な禁止を盛り込んだ協定案を2024年に取りまとめており、電子商取引（EC）促進に向けて幅広い賛同を呼びかける。WTO加盟国は1998年の閣僚会議の合意を基に、国外のサイトか