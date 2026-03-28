直木賞作家、志茂田景樹さん（86）の公式Xが注目を集めています。【写真】派手なヘアカラー健在！志茂田景樹さん86歳の近影志茂田さんは3月22日、「僕の両腕の状態をよくご覧ください」と自身の近影を公開。「両腕の可動域はただ左右に広げるだけでも50センチあるかどうか。可動域を侵せば激痛です」と現在の体調を明かしました。しかし、執筆活動への熱意は失っておらず、「でも家人相手に構想中の小説の話をするときはと