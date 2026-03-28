専用エアロと豪華内装を備えた「高級SUVミニバン」トヨタのタイ法人は2026年3月23日、同月25日から4月5日まで開催される「第47回バンコク国際モーターショー2026」の出展概要を発表しました。会場では3列シートMPV「イノーバ ゼニックス（Innova Zenix）」の実車が展示されています。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「“新”高級SUVミニバン」の“迫力エアロ仕様”です！ 画像で見る（55枚）トヨタブースは「CIRCLE OF