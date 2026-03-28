『涼宮ハルヒの憂鬱』涼宮ハルヒ役で一時代を築いた平野綾。98年に子役としてデビューした彼女にとって、2026年は声優デビュー25周年、歌手ソロデビュー20周年という節目の年だ。アイドル活動、舞台進出、事務所独立……山あり谷ありだったキャリアを経て、“俳優”平野綾が現在見ている景色とは。〈前後編の後編〉 【画像】沖縄でオフを満喫する平野綾さん 「自分の声は変だと思ってた」 ――『涼