1980年代後半に一世を風靡したロックバンド「男闘呼組」。長い沈黙を経て2022年に再始動し、大きな話題となったが、その裏にはメンバー・成田昭次（52）の人生を賭けた決断があった。会社員として働きながら音楽から離れていた昭次は、男闘呼組をもう一度動かすため、すべてを手放して再び東京へ向かうことを決意する。その葛藤と覚悟とは。 【画像】【画像】2020年、27年ぶりに実現した男闘呼組メンバーのスタジオで