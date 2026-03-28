＜フォード選手権2日目◇27日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞初日に「65」をマークし6位の好発進を決めた勝みなみが、この日も7バーディ・1ボギーの「66」とスコアを伸ばし、首位に3打差のトータル13アンダー・3位タイで決勝ラウンドに進出した。【連続写真】飛距離が出る秘密は？ 勝みなみの“超最新スイング”アウトからスタートし、「最初はあまりショットが良くなかったので、（スコアを）伸ばせる