俳優の真木よう子さんが自身のインスタグラムに、育児中の悩みについて投稿しています。 【写真を見る】【 真木よう子 】「わたしだけの育児中脳バグ」マミーブレインかフォロワー共感「よくある」「わたしもやらかしてました」体験談集まる真木さんは、赤ちゃんの写真を下敷きにして「わたしだけの育児中脳バグあるある」と大書。「歯磨きしてゆすいだ口の中の水を」「燃えるゴミ袋の中に吐き出し」と、うっかり思いもよら