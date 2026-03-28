■MLBブルージェイズ ー アスレチックス（日本時間28日、ロジャース・センター）ブルージェイズの岡本和真（29）が本拠地で行われたアスレチックスとの開幕戦に“7番・三塁”で出場し、3打数2安打1四球2得点。守備でも堅実なプレーでチームを救い、と堂々のメジャーデビューを果たした。チームは2ー2で迎えた9回、2死二、三塁の好機からA.ヒメネス（27）の一打でサヨナラ勝利を飾った。岡本は試合後、「今日はちょっと緊張してい